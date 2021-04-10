Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Уфа» — «Ахмат»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

«Уфа» — «Ахмат»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Сегодня, 10 апреля, состоится матч «Уфа» — «Ахмат». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — «Ахмат» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ассистенты — Алексей Ширяев (Ставрополь) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Ахмат».

«Ахмат» в 24 матчах набрал 32 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (14) — на 15-м месте.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021