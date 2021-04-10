«Уфа» — «Ахмат»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 10 апреля, состоится матч «Уфа» — «Ахмат». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — «Ахмат» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ассистенты — Алексей Ширяев (Ставрополь) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Ахмат».
«Ахмат» в 24 матчах набрал 32 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (14) — на 15-м месте.
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