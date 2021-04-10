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Гаджиев назвал причину неудач Кокорина в «Фиорентине»

Гаджиев назвал причину неудач Кокорина в «Фиорентине»
Футбол / Италия 0

Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев поделился мнением об игре нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина и назвал причины его плохого состояния.

«У Кокорина крайне сложная ситуация, вызванная системными травмами. В «Фиорентине» он находился в плохом состоянии, был далёк от своей лучшей формы. Ведь мало появляться на поле, надо быть в кондициях. А если тебя постоянно беспокоят повреждения, то ты банально не успеваешь их набрать», — цитирует Гаджиева RT.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.

«Русский Балотелли». Итальянский сайт выпустил статью с критикой Александра Кокорина
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