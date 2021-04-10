Агент Сафонов: Кокорин способен заиграть в «Фиорентине»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о будущем нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.



«Я бы не списывал Кокорина со счетов. Необходимо учитывать, что он пришёл посередине чемпионата. Возможно, находился в разобранном состоянии, а потом в дело вмешались травмы. Но у него длительный контракт с «Фиорентиной». Летом он пройдёт предсезонку с командой и уже в начале следующего сезона можно будет делать выводы. Лично я оптимистично настроен на его счёт. Думаю, он способен заиграть», — цитирует Сафонова RT.



Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.

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