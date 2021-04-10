«Манчестер Сити» — «Лидс»: Зинченко выйдет на поле в стартовом составе

Сегодня, 10 апреля, состоится матч 31-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Лидс Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» — «Лидс Юнайтед». Стали известны стартовые составы команд:



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Стоунс, Аке, Менди, Фернандиньо, Зинченко, Силва, Торрес, Стерлинг, Жезус.



«Лидс»: Меслье, Эйлинг, Льоренте, Купер, Алиоски, Рафаэл, Филлипс, Даллас, Робертс, Кошта, Бэмфорд.



«Манчестер Сити» в 31 матче набрал 74 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лидс Юнайтед» (42) идёт на 11-м месте. В тройку лидеров входят «Манчестер Юнайтед» (60) и «Лестер Сити» (56).



В первом круге турнира «Лидс Юнайтед» сыграл с «Манчестер Сити» вничью (1:1). Встреча состоялась 3 октября 2020 года.

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