«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
Сегодня, 10 апреля, состоится матч 31-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Астон Вилла».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ассистенты — Саймон Беннетт и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Крис Кавана.
«Ливерпуль» в 30 матчах набрал 49 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (44) — на девятом месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (74).
В первом круге турнира «Астон Вилла» обыграла «Ливерпуль» со счётом 7:2. Встреча состоялась 4 октября 2020 года.
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