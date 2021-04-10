В «Спартаке» отреагировали на новость о готовности клуба РПЛ купить бразильца за € 8 млн

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что клуб РПЛ готов заплатить за трансфер полузащитника «Палмейраса» Рафаэля Вейги почти € 8 млн.



«Мне неизвестен этот клуб», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее сообщалось, что в услугах Вейги заинтересованы «Спартак» и ЦСКА. Позже появилась информация, что один из российских клубов, заинтересованных в хавбеке, уже связался с представителями «Палмейраса» и сообщил о готовности приобрести футболиста почти за € 8 млн.

В минувшем сезоне Вейга провёл за «Палмейрас» 26 матчей в чемпионате Бразилии, забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу. В составе «Палмейраса» Вейга выиграл Кубок Либертадорес — 2020, проведя в турнире 10 матчей, забив 2 гола и отдав 1 голевой пас.