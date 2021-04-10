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«Химки» с минимальным счётом переиграли «Тамбов»

«Химки» с минимальным счётом переиграли «Тамбов»
Футбол / РПЛ 0

10 апреля состоялся матч «Химки» — «Тамбов». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках. Хозяева поля оказались сильнее со счётом 1:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).

Единственный гол на свой счёт записал полузащитник «Химок» Денис Глушаков, отличившийся на 59-й минуте. На 83-й минуте он получил повреждение и был заменён. Единственную жёлтую карточку в матче получил нападающий «Тамбова» Артём Архипов.

«Химки» в 25 матчах набрали 38 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) остался на 16-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
10 апреля 2021, суббота. 14:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 0
Тамбов
Тамбов
1:0 Глушаков – 59'
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