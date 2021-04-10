Торбинский открыл футбольную академию на курорте Трампа

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский, переехавший жить в США, сообщил о начале работы собственной академии в Майами.
«Вот и состоялось долгожданное торжественное открытие моей футбольной академии. Она расположена на известном курорте Трампа в Санни-Айлс», — написал Торбинский на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, в июне прошлого года Торбинский выступил в поддержку Дональда Трампа, тогда занимавшего пост президента США.
Последним клубом Торбинского был красноярский «Енисей», за который он выступал с 2018 по 2019 год. Хавбек защищал также цвета московских «Спартака» и «Локомотива», челябинского «Спартака», казанского «Рубина», «Ростова», «Краснодара», кипрского «Пафоса» и калининградской «Балтики». С 2007 по 2016 год Дмитрий выступал в сборной России.
- 10 апреля 2021
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