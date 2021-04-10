«Манчестер Сити» пропустил от «Лидса» после бильярдного удара. Видео

В эти минуты «Манчестер Сити» принимает на своём поле «Лидс» (0:1, идёт 69-я минута) в матче 31-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Встреча проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере.



На 42-й минуте защитник «Лидса» Стюарт Даллас открыл счёт бильярдным ударом. А на 44-й минуте его одноклубник Лиам Купер получил красную карточку.

«Манчестер Сити» в 31 матче набрал 74 очка и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лидс Юнайтед» (42) идёт на 11-м месте. В тройку лидеров входят «Манчестер Юнайтед» (60) и «Лестер Сити» (56).



В первом круге турнира «Лидс Юнайтед» сыграл с «Манчестер Сити» вничью (1:1). Встреча состоялась 3 октября 2020 года.