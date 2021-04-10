Первый тренер Миранчуков отреагировал на резонансные слова Денниса Лахтера

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и хавбека «Локомотива» Антона Миранчука, отреагировал на слова футбольного агента Денниса Лахтера. Последний, в частности, отмечал: «Воронков всегда говорил, что Антон сильнее по характеру и талантливее Алексея».



«Я говорил лишь то, что братья оба хороши, но чуть ярче был Алексей. Был момент, когда они сравнялись, Миранчуки дополняют друг друга. Но судьба их раскидывает, я был недоволен, что Антона отправили в Эстонию. Он бы прекрасно играл и здесь. Но история показывает, что хуже не стало, просто это была потеря для Алексея. Сейчас же братья как минимум одинаковы. Есть понимание талантливости футболиста, что натренировать невозможно. В плане таланта Алексей чуть сильнее, а в плане трудолюбия — Антон. Они друг друга в этом компенсируют. Я считаю, что они должны играть в одном клубе, но это нереально в Европе.



Желаю, чтобы Антон окончательно восстановился. И как можно дольше играть без травм, травма мелкая, но серьёзная. А потом, надеюсь, он поможет «Локомотиву» и покажет себя с той стороны, чтобы внимание обратили европейские агенты.



А насчёт будущего Алексея я не знаю, как и другие. Он пока ещё не раскрылся, не знаю, по какой причине Лёше дают мало игрового времени. Минус только в адаптации. Но это всё временно. Я верю, что у Лёхи всё будет нормально. Разговаривал с мамой братьев, она сказала, что Лёша доволен переездом и трансфером», — сказал Воронков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Агент Миранчука резко ответил Лахтеру на слова о том, что Алексей не нужен «Аталанте»