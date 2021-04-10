«Манчестер Сити» дома уступил «Лидс Юнайтед», игравшему в меньшинстве

В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Лидс Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 42-й минуте встречи счёт открыл защитник «Лидс Юнайтед» Стюарт Даллас. Результативную передачу отдал нападающий гостей Патрик Бэмфорд.
В компенсированное время первого тайма защитник «Лидса» Лиам Купер получил красную карточку и был удалён с поля.
Во втором тайме, на 76-й минуте, нападающий «Манчестер Сити» Ферран Торрес сравнял счёт, забив гол после передачи хавбека «горожан» Бернарду Силвы.
В концовке встречи Даллас оформил дубль и установил итоговый счёт.
Видео второго гола Стюарта Далласа
«Лидс Юнайтед» набрал 45 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Манчестер Сити» (74) — на первом месте.
- 10 апреля 2021
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