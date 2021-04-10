«Манчестер Сити» дома уступил «Лидс Юнайтед», игравшему в меньшинстве

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В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Лидс Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 42-й минуте встречи счёт открыл защитник «Лидс Юнайтед» Стюарт Даллас. Результативную передачу отдал нападающий гостей Патрик Бэмфорд.

Видео гола Стюарта Далласа

В компенсированное время первого тайма защитник «Лидса» Лиам Купер получил красную карточку и был удалён с поля.

Видео удаления Лиама Купера

Во втором тайме, на 76-й минуте, нападающий «Манчестер Сити» Ферран Торрес сравнял счёт, забив гол после передачи хавбека «горожан» Бернарду Силвы.

Видео гола Феррана Торреса

В концовке встречи Даллас оформил дубль и установил итоговый счёт.

Видео второго гола Стюарта Далласа

«Лидс Юнайтед» набрал 45 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Манчестер Сити» (74) — на первом месте.