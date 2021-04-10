Селюк: Яя Туре восхищён игрой «Спартака»

Дмитрий Селюк, агент бывшего полузащитника «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре, рассказал о восхищении ивуарийцем игрой «Спартака».

«Многие считают, что матч «Локомотив» — «Спартак» будет игрой за второе место. Но я уверен, что второе место займёт «Спартак». Вчера, когда разговаривал с Яя, он в свободное время смотрел игру «Спартака». Яя сказал, что игра «Спартака» ему очень нравится. Меня удивило, что за короткий промежуток Яя посмотрел аж четыре матча «Спартака». Он был восхищён их игрой.



Я как был, так и продолжаю быть уверенным, что «Спартак» займёт второе место. Понятно, что «Зенит» уже не догнать. Что касается «Локомотива», то он вместе с «Динамо» будет бороться за третье место», — цитирует Селюка Sport24.



Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится завтра, 11 апреля. Начало встречи — в 19:00 мск.