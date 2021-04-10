Григорян: на фоне знаний и навыков Николича его причёска и рост уже не имеют значения

Футбольный тренер Александр Григорян оценил работу Марко Николича на посту главного тренера «Локомотива».
«Стал ли Николич адекватной заменой Сёмину? Не надо в таком контексте про Палыча. Сёмин — это уникальное явление для футбола и России. Он святой, его трогать нельзя. Если бы его не уволили, «Локо» всё равно боролся бы за чемпионство. А теперь вспомните, сколько Юрию Палычу лет. Это уникум.
Что касается Николича, то мы привыкли встречать людей по одёжке, а серб — не самый фотогеничный: маленький, с лысиной, а также в момент его назначения преобладали симпатии к Палычу. Но Николич своей работой показал, что «Локо» не ошибся и пригласил очень сильного тренера.
Во-первых, Николич показал, что он системный тренер. Это не «пожарник», который берёт команду и она через три недели начинает преображаться. Во-вторых, как и всякий квалифицированный специалист, он владеет несколькими системами игры: может действовать с разными схемами, но больше всего мне нравится, как он интерпретирует 4-4-2 с «ромбом». В Николиче видны большие знания, навыки и потенциал. На фоне этого его причёска и рост уже не имеют значения — на первый план выходят тренерские навыки, находящиеся на очень приличном уровне», — сказал Григорян в интервью «Матч ТВ».
- 10 апреля 2021
-
17:53
-
17:48
-
17:39
-
17:35
-
17:29
-
17:17
-
17:15
-
16:57
-
16:55
-
16:36
-
16:34
-
16:33
-
16:28
-
16:24
-
16:17
-
16:11
-
16:09
-
16:00
-
15:52
-
15:41
-
15:25
-
15:18
-
15:06
-
14:52
-
14:35
-
14:29
-
14:11
-
14:08
-
13:48
-
13:30
-
13:25
-
12:59
-
12:57
-
12:52
-
12:50