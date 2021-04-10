Григорян: на фоне знаний и навыков Николича его причёска и рост уже не имеют значения

Футбольный тренер Александр Григорян оценил работу Марко Николича на посту главного тренера «Локомотива».



«Стал ли Николич адекватной заменой Сёмину? Не надо в таком контексте про Палыча. Сёмин — это уникальное явление для футбола и России. Он святой, его трогать нельзя. Если бы его не уволили, «Локо» всё равно боролся бы за чемпионство. А теперь вспомните, сколько Юрию Палычу лет. Это уникум.



Что касается Николича, то мы привыкли встречать людей по одёжке, а серб — не самый фотогеничный: маленький, с лысиной, а также в момент его назначения преобладали симпатии к Палычу. Но Николич своей работой показал, что «Локо» не ошибся и пригласил очень сильного тренера.



Во-первых, Николич показал, что он системный тренер. Это не «пожарник», который берёт команду и она через три недели начинает преображаться. Во-вторых, как и всякий квалифицированный специалист, он владеет несколькими системами игры: может действовать с разными схемами, но больше всего мне нравится, как он интерпретирует 4-4-2 с «ромбом». В Николиче видны большие знания, навыки и потенциал. На фоне этого его причёска и рост уже не имеют значения — на первый план выходят тренерские навыки, находящиеся на очень приличном уровне», — сказал Григорян в интервью «Матч ТВ».