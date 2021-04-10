Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: гости открыли счёт в конце первого тайма

«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: гости открыли счёт в конце первого тайма
Футбол / Англия 0

В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимает на своём поле «Астон Виллу».

На 43-й минуте матча гости открыли счёт: Олли Уоткинс получил разрезающий пас от Джона Макгинна, и с линии штрафной из-под Озана Кабака пробил по воротам — Алиссон не смог справиться с ударом.

Видео гола Уоткинса

Спустя несколько минут, уже в добавленное время, Роберто Фирмино забил ответный гол, но у Диогу Жоты, отдававшего пас на бразильца, усмотрели миллиметровый офсайд и взятие ворот было отменено.

Ещё в начале игры свой гол мог забить Мохамед Салах – Тайрон Мингс неудачно подставил ногу после передачи назад, получился «обрез», Салах перехватил мяч в штрафной и решил пробить в касание мимо вратаря «Виллы» Дамиана Мартинеса, но мяч прошёл рядом со штангой.

Видео промаха Салаха

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021