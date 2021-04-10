«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: гости открыли счёт в конце первого тайма

В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимает на своём поле «Астон Виллу».
На 43-й минуте матча гости открыли счёт: Олли Уоткинс получил разрезающий пас от Джона Макгинна, и с линии штрафной из-под Озана Кабака пробил по воротам — Алиссон не смог справиться с ударом.
Видео гола Уоткинса
Спустя несколько минут, уже в добавленное время, Роберто Фирмино забил ответный гол, но у Диогу Жоты, отдававшего пас на бразильца, усмотрели миллиметровый офсайд и взятие ворот было отменено.
Ещё в начале игры свой гол мог забить Мохамед Салах – Тайрон Мингс неудачно подставил ногу после передачи назад, получился «обрез», Салах перехватил мяч в штрафной и решил пробить в касание мимо вратаря «Виллы» Дамиана Мартинеса, но мяч прошёл рядом со штангой.
Видео промаха Салаха
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