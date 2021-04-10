Глушаков бил штангу и целовал камеру, Мирзов спорил с Черевченко. Фото победы «Химок»

10 апреля на подмосковной «Арене Химки» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» одержали победу над «Тамбовом». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля, единственный мяч на свой счёт записал Денис Глушаков.
Наставник «Химок» Игорь Черевченко высказался об эпизоде, произошедшем в конце первого тайма. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов дал свисток на перерыв во время атаки футболистов подмосковной команды.
«Как я и говорил, легко сегодня не было. «Тамбов» просто так очки не отдаёт. Они здорово играют в обороне и знают, что делать на поле. Свисток судьи на перерыв во время нашей атаки? У меня никогда нет вопросов к арбитрам.
Вопросов по самоотдаче к команде нет. Были ошибки, но футбола без них не бывает. Плюс поле не позволяло играть в быстрый футбол. Мяч катался. Что касается замены Кухарчука в перерыве, решили поменять, потому что Глушенков уже набрал форму и физически готов. Сегодняшний матч доказал, что у него есть уровень», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.
Лучшие кадры с матча «Химки» — «Тамбов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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