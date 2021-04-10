Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Бавария» в концовке упустила победу над «Унионом», «Лейпциг» разгромил «Вердер»

«Бавария» в концовке упустила победу над «Унионом», «Лейпциг» разгромил «Вердер»
Футбол / Германия 0
Аудио-версия:

Лидер Бундеслиги — мюнхенская «Бавария» — неожиданно не смогла обыграть на своём поле берлинский «Унион» в матче 28-го тура чемпионата Германии.

Первый гол в матче на 68-й минуте забил 18-летний полузащитник мюнхенцев Джамал Мусиала с передачи Томаса Мюллера. «Унион» сравнял счёт на 85-й минуте – это сделал Маркус Ингвартсен. «Бавария» теперь имеет 65 очков, прервав серию из пяти побед в Бундеслиге подряд.

В параллельном матче РБ «Лейпциг» разгромил на выезде «Вердер» 4:1. Дубль в составе «быков» сделал норвежец Александр Сёрлот, по голу забили Даниэль Ольмо и Марсель Забитцер. У «Вердера» единственный гол с пенальти при счёте 0:3 забил Милот Рашица.

«Лейпциг» сократил отставание от «Баварии» до пяти очков. Бременский клуб же потерпел четвёртое поражение подряд и остался на 13-м месте в таблице Бундеслиги.

Германия - Бундеслига. 28-й тур
10 апреля 2021, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
1 : 1
Унион
Берлин
1:0 Мусиала – 68'   1:1 Ингвартсен – 85'
Германия - Бундеслига. 28-й тур
10 апреля 2021, суббота. 16:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
1 : 4
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Ольмо – 23'   0:2 Сёрлот – 32'   0:3 Сёрлот – 41'   1:3 Рашица – 61' (пен)   1:4 Забитцер – 63'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021