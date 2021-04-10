«Бавария» в концовке упустила победу над «Унионом», «Лейпциг» разгромил «Вердер»

Лидер Бундеслиги — мюнхенская «Бавария» — неожиданно не смогла обыграть на своём поле берлинский «Унион» в матче 28-го тура чемпионата Германии.



Первый гол в матче на 68-й минуте забил 18-летний полузащитник мюнхенцев Джамал Мусиала с передачи Томаса Мюллера. «Унион» сравнял счёт на 85-й минуте – это сделал Маркус Ингвартсен. «Бавария» теперь имеет 65 очков, прервав серию из пяти побед в Бундеслиге подряд.



В параллельном матче РБ «Лейпциг» разгромил на выезде «Вердер» 4:1. Дубль в составе «быков» сделал норвежец Александр Сёрлот, по голу забили Даниэль Ольмо и Марсель Забитцер. У «Вердера» единственный гол с пенальти при счёте 0:3 забил Милот Рашица.



«Лейпциг» сократил отставание от «Баварии» до пяти очков. Бременский клуб же потерпел четвёртое поражение подряд и остался на 13-м месте в таблице Бундеслиги.