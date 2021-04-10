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«Динамо» Киев обыграло «Днепр-1» и одержало шестую победу подряд в УПЛ

«Динамо» Киев обыграло «Днепр-1» и одержало шестую победу подряд в УПЛ
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 21-го тура украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» переиграло «Днепр-1». Встреча проходила на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре и завершилась со счётом 2:0 в пользу киевлян.

На 57-й минуте счёт открыл защитник киевлян Виталий Миколенко, ему ассистировал Карлос Де Пена. Спустя четыре минуты нападающий «Днепра-1» Артём Довбик получил вторую жёлтую карточку и был удалён. На 67-й минуте полузащитник Сергей Сидорчук забил второй гол «Динамо».

Киевская команда в 21 матче набрала 52 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Украины. «Динамо» одержало шестую подряд победу в украинской Премьер-лиге и опережает «Шахтёр» на семь очков. «Днепр-1» (25) находится на восьмом месте.

Украина - Премьер-лига. Премьер-лига. 21-й тур
10 апреля 2021, суббота. 17:00 МСК
Динамо К
Киев
Окончен
2 : 0
Днепр-1
Днепр
1:0 Миколенко – 57'   2:0 Сидорчук – 67'
Удаления: нет / Довбик – 61'
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