Два отменённых гола — в видеообзоре матча «Химки» — «Тамбов»

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» переиграли «Тамбов». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках, хозяева поля оказались сильнее со счётом 1:0.
Единственный гол на свой счёт записал полузащитник «Химок» Денис Глушаков, отличившийся на 59-й минуте. На 83-й минуте он получил повреждение и был заменён. Единственную жёлтую карточку в матче получил нападающий «Тамбова» Артём Архипов.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).
«Химки» в 25 матчах набрали 38 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) остался на 16-м месте.
- 10 апреля 2021
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