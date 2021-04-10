Нурмагомедов поддержал Бензема перед матчем «Реал» — «Барселона»

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал мадридский «Реал» и нападающего «сливочных» Карима Бензема перед матчем 30-го тура чемпионата Испании с «Барселоной».
«Вперёд, «Реал» и Карим», — написал Хабиб на своей странице в «Инстаграме»
Сегодня, 10 апреля, мадридский «Реал» принимает «Барселону» в 30-м туре чемпионата Испании. Матч состоится на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
«Сливочные», набрав 63 очка, занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Сине-гранатовые располагаются строчкой выше, опережая принципиального соперника на два очка. Лидирует в первенстве мадридский «Атлетико» (66).
Бензема перешёл из «Лиона» в «Реал» в 2009 году. В нынешнем сезоне 33-летний французский форвард принял участие в 25 матчах испанской Примеры, забил 18 голов и отдал 6 результативных передач.
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