Черчесов: стараемся посетить побольше матчей РПЛ для анализа игры кандидатов в сборную
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке тренерского штаба к сбору национальной команды в преддверии чемпионата Европы 2020 года.
«Ровно месяц и 10 дней осталось до начала учебно-тренировочного сбора в рамках подготовки к Евро. Работа нашего тренерского штаба не останавливается ни на минуту. Стараемся посетить как можно больше матчей РПЛ, чтобы проанализировать игру кандидатов в сборную», — написал Черчесов на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, в матче 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная России встретилась с национальной командой Словакии. Встреча проходила на стадионе «Сити Арена Трнава» в городе Трнава (Словакия) и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Рекомендуем вам
- 10 апреля 2021
-
21:01
-
20:58
-
20:57
-
20:56
-
20:40
-
20:17
-
20:04
-
20:01
-
19:52
-
19:51
-
19:42
-
19:38
-
19:27
-
19:10
-
19:01
-
18:57
-
18:53
-
18:49
-
18:28
-
18:24
-
18:23
-
18:10
-
17:53
-
17:48
-
17:39
-
17:35
-
17:29
-
17:17
-
17:15
-
16:57
-
16:55
-
16:36
-
16:34
-
16:33
-
16:28
Партнерский контент
Рекомендуем вам