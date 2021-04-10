Черчесов: стараемся посетить побольше матчей РПЛ для анализа игры кандидатов в сборную

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке тренерского штаба к сбору национальной команды в преддверии чемпионата Европы 2020 года.

«Ровно месяц и 10 дней осталось до начала учебно-тренировочного сбора в рамках подготовки к Евро. Работа нашего тренерского штаба не останавливается ни на минуту. Стараемся посетить как можно больше матчей РПЛ, чтобы проанализировать игру кандидатов в сборную», — написал Черчесов на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в матче 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная России встретилась с национальной командой Словакии. Встреча проходила на стадионе «Сити Арена Трнава» в городе Трнава (Словакия) и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.