«Челси» забил два гола за минуту в начале матча с «Кристал Пэлас»

Футболисты «Челси» забили по голу на 8-й и 10-й минутах встречи 31-го тура английской Премьер-Лиги с «Кристал Пэлас».

Сначала полузащитник «Челси» Кай Хаверц открыл счёт. Гости накрыли соперника прессингом и отобрали мяч, Каллум Хадсон-Одои сделал передачу в штрафную, а Хаверц качнул защитника и технично пробил в дальний угол ворот.

Видео гола Кая Хаверца

На 10-й минуте хавбек синих Кристиан Пулишич увеличил преимущество гостей. «Челси» провёл атаку левым флангом, Хаверц сделал передачу в штрафную, Пулишич принял мяч и мощно пробил в ближнюю девятку.

Видео гола Кристиана Пулишича

7 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Порту». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания) и завершилась со счётом 2:0.