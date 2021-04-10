«Челси» забил два гола за минуту в начале матча с «Кристал Пэлас»
Футболисты «Челси» забили по голу на 8-й и 10-й минутах встречи 31-го тура английской Премьер-Лиги с «Кристал Пэлас».
Сначала полузащитник «Челси» Кай Хаверц открыл счёт. Гости накрыли соперника прессингом и отобрали мяч, Каллум Хадсон-Одои сделал передачу в штрафную, а Хаверц качнул защитника и технично пробил в дальний угол ворот.
На 10-й минуте хавбек синих Кристиан Пулишич увеличил преимущество гостей. «Челси» провёл атаку левым флангом, Хаверц сделал передачу в штрафную, Пулишич принял мяч и мощно пробил в ближнюю девятку.
7 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Порту». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания) и завершилась со счётом 2:0.
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