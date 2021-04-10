Тренер «Фиорентины»: Кокорин может играть первым нападающим

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини прокомментировал, на какой позиции видит российского нападающего Александра Кокорина.
«На данный момент я не имел удовольствия видеть его на поле, потому что он восстанавливается после травмы. Я надеюсь увидеть его как можно скорее, потому что он игрок с хорошими качествами, у него есть характеристики, чтобы играть как в качестве первого нападающего, так и в качестве партнёра Душана Влаховича», — приводит слова Якини Viola News.
Из-за продолжающегося восстановления после травмы Кокорин не выйдет на поле в завтрашнем матче Серии А против «Аталанты». Выход на поле россиянина ожидается в следующем матче — против «Сассуоло» 17 апреля.
Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.
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