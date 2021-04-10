«Кристал Пэлас» — «Челси»: Зума довёл счёт до разгромного

Защитник «Челси» Курт Зума забил третий гол в матче с «Кристал Пэлас». Зума отличился после подачи со штрафного.

На 30-й минуте Мэйсон Маунт технично закрутил мяч в штрафную с левого фланга, Зума выпрыгнул выше Гари Кэхилла и головой вколотил мяч под перекладину.

Видео гола Курта Зумы

Футболисты «Челси» забили по голу на 8-й и 10-й минутах встречи 31-го тура английской Премьер-Лиги с «Кристал Пэлас». Сначала полузащитник «Челси» Кай Хаверц открыл счёт. Гости накрыли соперника прессингом и отобрали мяч, Каллум Хадсон-Одои сделал передачу в штрафную, а Хаверц качнул защитника и технично пробил в дальний угол ворот. На 10-й минуте хавбек синих Кристиан Пулишич увеличил преимущество гостей. «Челси» провёл атаку левым флангом, Хаверц сделал передачу в штрафную, Пулишич принял мяч и мощно пробил в ближнюю девятку.