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«Рубин» в гостях обыграл «Ростов» и поднялся на четвёртое место в РПЛ

«Рубин» в гостях обыграл «Ростов» и поднялся на четвёртое место в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» переиграл «Ростов». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 73-й минуте единственный гол забил Дарко Йевтич. Джордже Деспотович оттёр от мяча Хорена Байрамяна и передал его Йевтичу, который вторым касанием выполнил роскошный удар в верхний дальний угол.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Ассистенты — Алексей Воронцов (Ярославль) и Кирилл Большаков (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

«Рубин» в 25 матчах набрал 43 очков и поднялся четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (37) — на девятом месте.

Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
10 апреля 2021, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Йевтич – 73'
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