«Кристал Пэлас» — «Челси»: Бентеке отыграл один мяч, забив после навеса с фланга

Нападающий «Кристал Пэласа» Кристиан Бентеке забил гол во втором тайме матча с «Челси». Счёт — 3:1 в пользу синих.

На 63-й минуте Бентеке головой замкнул навес Джеффри Шлуппа с фланга. Шлупп со свежими силами совершил рывок по левому флангу, прошёл к штрафной и навесил точно на голову Бентеке, который с нескольких метров вколотил мяч в сетку.

Видео гола Кристиана Бентеке

Футболисты «Челси» забили по голу на 8-й и 10-й минутах встречи 31-го тура английской Премьер-Лиги с «Кристал Пэлас». Сначала полузащитник «Челси» Кай Хаверц открыл счёт. Гости накрыли соперника прессингом и отобрали мяч, Каллум Хадсон-Одои сделал передачу в штрафную, а Хаверц качнул защитника и технично пробил в дальний угол ворот. На 10-й минуте хавбек синих Кристиан Пулишич увеличил преимущество гостей. «Челси» провёл атаку левым флангом, Хаверц сделал передачу в штрафную, Пулишич принял мяч и мощно пробил в ближнюю девятку. На 30-й минуте Мэйсон Маунт технично закрутил мяч в штрафную с левого фланга, Курт Зума выпрыгнул выше Гари Кэхилла и головой вколотил мяч под перекладину.