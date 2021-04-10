«Реал» — «Барселона»: стартовые составы команд на «эль класико»

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Барселоны» на матч 30-го тура чемпионата Испании.

«Реал»: Куртуа, Лукас Васкес, Милитао, Начо, Менди, Каземиру, Кроос, Модрич, Вальверде, Винисиус, Бензема.



«Барселона»: тер Штеген, Дест, Араухо, Ленгле, Альба, Мингеса, Бускетс, де Йонг, Педри, Дембеле, Месси.

Встреча пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. Ассистенты: Пау Себрьян Девис, Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный судья — Иван Капаррос Эрнандес.



Соперники располагаются на соседних строчках таблицы Примеры — «Барселона» занимает второе место с 65-ю очками, «Реал» — на третьем месте, отставая на два очка. У лидера, мадридского «Атлетико» — 66 очков.



В матче первого круга на «Камп Ноу», состоявшимся 24 октября 2020 года, «Реал» переиграл сине-гранатовых 3:1. У «сливочных» голы тогда забили Федерико Вальверде, Серхио Рамос и Лука Модрич. У «Барселоны» — Ансу Фати.