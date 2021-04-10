«Боруссия» Д переиграла «Штутгарт», Холанд ушёл с поля без гола

Дортмундская «Боруссия» в рамках 28-го тура Бундеслиги победила в гостях «Штутгарт» — 3:2.



Счёт в матче открыл форвард хозяев Саша Калайджич. В начале второго тайма «Боруссия» забила два гола за пять минут — отличились Джуд Беллингхэм и Марко Ройс. «Штутгарт» сравнял счёт благодаря голу Даниэля Дидави, но победу чёрно-жёлтым принёс вышедший на замену 19-летний полузащитник Ансгар Кнауфф — для него этот гол стал дебютным в Бундеслиге. Лучший бомбардир «Боруссии» Эрлинг Холанд записал на свой счёт голевую передачу.

Команды на двоих нанесли 31 удар по воротам, из них 10 — в створ.

«Боруссия» набрала 46 очков и остаётся на пятом месте в таблице чемпионата Германии. «Штутгарт» с 39 очками находится на девятом месте.