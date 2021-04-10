Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Боруссия» Д переиграла «Штутгарт», Холанд ушёл с поля без гола

«Боруссия» Д переиграла «Штутгарт», Холанд ушёл с поля без гола
Футбол / Германия 0

Дортмундская «Боруссия» в рамках 28-го тура Бундеслиги победила в гостях «Штутгарт» — 3:2.

Счёт в матче открыл форвард хозяев Саша Калайджич. В начале второго тайма «Боруссия» забила два гола за пять минут — отличились Джуд Беллингхэм и Марко Ройс. «Штутгарт» сравнял счёт благодаря голу Даниэля Дидави, но победу чёрно-жёлтым принёс вышедший на замену 19-летний полузащитник Ансгар Кнауфф — для него этот гол стал дебютным в Бундеслиге. Лучший бомбардир «Боруссии» Эрлинг Холанд записал на свой счёт голевую передачу.

Команды на двоих нанесли 31 удар по воротам, из них 10 — в створ.

«Боруссия» набрала 46 очков и остаётся на пятом месте в таблице чемпионата Германии. «Штутгарт» с 39 очками находится на девятом месте.

Германия - Бундеслига. 28-й тур
10 апреля 2021, суббота. 19:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
2 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Калайджич – 17'   1:1 Беллингхэм – 47'   1:2 Ройс – 52'   2:2 Дидави – 78'   2:3 Кнауфф – 80'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021