«Боруссия» Д переиграла «Штутгарт», Холанд ушёл с поля без гола
Дортмундская «Боруссия» в рамках 28-го тура Бундеслиги победила в гостях «Штутгарт» — 3:2.
Счёт в матче открыл форвард хозяев Саша Калайджич. В начале второго тайма «Боруссия» забила два гола за пять минут — отличились Джуд Беллингхэм и Марко Ройс. «Штутгарт» сравнял счёт благодаря голу Даниэля Дидави, но победу чёрно-жёлтым принёс вышедший на замену 19-летний полузащитник Ансгар Кнауфф — для него этот гол стал дебютным в Бундеслиге. Лучший бомбардир «Боруссии» Эрлинг Холанд записал на свой счёт голевую передачу.
Команды на двоих нанесли 31 удар по воротам, из них 10 — в створ.
«Боруссия» набрала 46 очков и остаётся на пятом месте в таблице чемпионата Германии. «Штутгарт» с 39 очками находится на девятом месте.
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