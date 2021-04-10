Газизов: «Уфе» надо было проиграть «Ахмату», чтобы не было разговоров о странном матче?
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал сообщения в соцсетях о странном характере матча 25-го тура чемпионата России с «Ахматом» (3:0).
«Пусть критики посмотрят матч, и тогда всё станет ясно. Пусть посмотрят наш матч с «Ахматом» в Кубке России. Отвечать на такие обвинения — как бороться с ветряными мельницами. Что, нам надо было проиграть «Ахмату», чтобы таких разговоров не было? Смешно. Мы бились в полуфинале, могли достичь большего и пройти дальше. Не делим турниры на важные и неважные. Как и наш соперник», — цитирует Газизова «Р-Спорт».
В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» переиграла «Ахмат». Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 3:0.
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