Газизов: «Уфе» надо было проиграть «Ахмату», чтобы не было разговоров о странном матче?

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал сообщения в соцсетях о странном характере матча 25-го тура чемпионата России с «Ахматом» (3:0).

«Пусть критики посмотрят матч, и тогда всё станет ясно. Пусть посмотрят наш матч с «Ахматом» в Кубке России. Отвечать на такие обвинения — как бороться с ветряными мельницами. Что, нам надо было проиграть «Ахмату», чтобы таких разговоров не было? Смешно. Мы бились в полуфинале, могли достичь большего и пройти дальше. Не делим турниры на важные и неважные. Как и наш соперник», — цитирует Газизова «Р-Спорт».

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» переиграла «Ахмат». Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 3:0.