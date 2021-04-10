Тухель: я приехал в Англию, чтобы финишировать в первой четвёрке

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» в матче 31-го тура АПЛ – 4:1.
«Первые полчаса встречи были превосходными. Мы выглядели очень голодными до результата, были очень агрессивны, делали много касаний в заключительной трети поля. Это было заслуженное преимущество. После 35 минут мы немного опустились назад и стали немного несобранными. Недолго продолжили играть так же во втором тайме, но хорошо отреагировали на пропущенный гол. Мы создали много шансов и не допустили ни одного у своих ворот.
Против «Вест Брома» всё было неважно. Результат оказался ужасным, хотя статистика была не такой плохой. Сегодня мы были очень голодны, полны уверенности и хотели сыграть очень агрессивно. Мы полностью сконцентрировались. Сегодня был хороший настрой. Быть агрессивными — часть нашего ДНК, и это должно быть так.
Конечно, я приехал в Англию ради цели финишировать в первой четвёрке. У нас есть свой собственный путь. Нам нужны результаты регулярно. На прошлой неделе мы потерпели поражение, но сейчас не время смотреть на другие команды. Мы на середине гонки. Наша цель — финишировать в четвёрке, но сложно будет до последнего тура», — приводит слова Тухеля Sky Sports.
- 10 апреля 2021
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