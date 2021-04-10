Слуцкий: все ждут, что Хвича будет каждый раз обыгрывать по 5 человек, но это невозможно

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал игру полузащитника Хвичи Кварацхелии в матче с «Ростовом» (1:0).



«Не могу сказать, что он прямо не был заметен. Всё-таки он много ярких эпизодов всё равно сыграл, и несколько ударов нанёс, и ассистировал в нескольких моментах. Просто все ждут, что он будет каждый эпизод обыгрывать по пять человек, но это, к сожалению, невозможно.



Новости о заинтересованности европейских клубов в услугах Хвичи могут мешать ему психологически? Не говорил с ним по этому поводу. Я вижу, как он тренируется, работает, поэтому нет смысла в дополнительных разговорах», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».



В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» переиграл «Ростов». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. На 73-й минуте единственный гол забил Дарко Йевтич. Джордже Деспотович оттёр от мяча Хорена Байрамяна и передал его Йевтичу, который вторым касанием выполнил роскошный удар в верхний дальний угол.