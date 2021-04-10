Дюпин — о победах «Рубина»: Слуцкий подсыпает что-то в обед? Скорее повар

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин поделился впечатлениями от победного матча с «Ростовом» (1:0).



«Достаточно сложная игра в эмоциональном плане была. Но я скажу, что по моментам у нас было больше возможностей забить, и не один мяч, а три-четыре могли загнать. Мне кажется, по делу победа.



Где-то удача на нашей стороне в последнее время, плюс пацаны впереди всё равно креативные и постоянно много создают остроты у ворот соперника. Думаю, просто количеством набрали: пять моментов создали, один реализовали. Поэтому и удаётся добиваться положительного результата.

В чём секрет побед, Слуцкий подсыпает что-то в обед? Повар скорее подсыпает. Думаю, что и на зимних сборах было видно, что у нас хорошая игра стала, поставленная. Мы играем в обороне более надёжно и в атаке создаём больше моментов, чем было раньше. Поэтому, думаю, это неудивительно.

Я не зря съездил в сборную. Пообщался с Гинтарасом Стауче, тренером по вратарям сборной, он что-то мне дал, подсказал, как действовать в каких-то ситуациях. Соответственно, не с пустым багажом оттуда приехал. Может быть, да, какую-то роль сыграл вызов в сборную. Пришла уверенность какая-то, стабильность. И в клубе мы с Сергеем Викторовичем Козко работаем также – постоянно всё обсуждаем и на тренировках работаем. Поэтому, думаю, в совокупности работа с Викторовичем и подсказки от Гинтараса дают стабильную игру в воротах», — приводит слова Дюпина пресс-служба «Рубина».