Стало известно, что сказал Ибрагимович судье перед удалением в матче с «Пармой»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Пармой» в матче 30-го тура итальянской Серии А, а также высказался об эпизоде с удалением Златана Ибрагимовича. Шведский форвард получил прямую красную карточку на 60-й минуте после того, как что-то сказал судье Фабио Мареске.
«Мне нравится, когда мои игроки уважают и отражают те же ощущения, что присутствуют в коллективе. Это была непростая неделя, потому что мы знали, что не соответствовали миланским стандартам в игре против «Сампдории».
С «Пармой» сложно соперничать, на одном из этапов игры мы сами всё испортили, но главное — победили. Статистика показывает, что нам лучше играть в гостях. Это странно, и мы пытаемся понять причины, но матчи без зрителей очень похожи.
Мы хотим вернуть «Милан» в Лигу чемпионов, но у нас сильная конкуренция со стороны «Ювентуса», «Аталанты», «Наполи», «Лацио» и «Ромы», поэтому мы должны идти от игры к игре и продолжать набирать очки. Все эти команды способны выиграть восемь-девять встреч подряд.
Что касается удаления Златана, то он сказал мне, что какое-то время что-то обсуждал с рефери, но не проявил неуважения и точно не оскорбил его. Ибрагимович сказал мне, что последнее, что он сказал судье, было: «Значит, вас не интересует то, что я хочу сказать?». Меня там не было, и я не разговаривал с Мареской, так что не знаю», — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.
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