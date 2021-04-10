Деспотович подколол Бакаева, выложившего фото из победной раздевалки «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев прокомментировал победу в матче с «Ростовом» (1:0).
«Что за тигры! Пристегнитесь, мы взлетаем!» — написал Бакаев на своей странице в «Инстаграме», выложив фото из раздевалки команды.
При этом Бакаев закрыл голый торс Джордже Деспотовича. «Что ты, ревнивый, пресс мой удалил? Надо, братух, работать, и всё получится», — пошутил серб в комментариях.
В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» переиграл «Ростов». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. На 73-й минуте единственный гол забил Дарко Йевтич. Джордже Деспотович оттёр от мяча Хорена Байрамяна и передал его Йевтичу, который вторым касанием выполнил роскошный удар в верхний дальний угол.
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