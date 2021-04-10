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«Реал» обыграл «Барселону» и возглавил таблицу Примеры

«Реал» обыграл «Барселону» и возглавил таблицу Примеры
Футбол / Испания 0
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В матче 30-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» переиграл «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:1.

На 13-й минуте Федерико Вальверде убежал по центру, покатил мяч на Лукаса Васкеса, тот прострелил с правого фланга во вратарскую, где Карим Бензема опередил Рональда Араухо и пяткой переправил мяч в ближний угол. На 28-й минуте Тони Кроос пробил со штрафного правее стенки, угодил в спину пытавшемуся увернуться Серджино Десту, от которого мяч срикошетил под штангу. Стоявший там Жорди Альба хотел выбить мяч головой, но не смог, переправив его в сетку.

Защитник «Барселоны» Оскар Мингеса сократил разрыв в счёте. На 60-й минуте Лионель Месси покатил мяч на Альбу, тот от левого края штрафной прострелил вдоль ворот, Антуан Гризманн в неудобной позиции не стал его принимать, подпрыгнув и пропустив мяч под собой, а дальше никто не держал Мингесу, который в касание вколотил мяч в сетку с нескольких метров.

«Реал» набрал 66 очков и возглавил Примеру. У мадридского «Атлетико» также 66 очков. «Барселона» занимает третье место с 65 очками.

В матче первого круга на «Камп Ноу», состоявшемся 24 октября 2020 года, «Реал» переиграл сине-гранатовых 3:1. У «сливочных» голы тогда забили Федерико Вальверде, Серхио Рамос и Лука Модрич. У «Барселоны» — Ансу Фати.

Испания - Примера. 30-й тур
10 апреля 2021, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Бензема – 13'   2:0 Кроос – 28'   2:1 Мингеза – 60'
Удаления: Каземиро – 90' / нет
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