«Марсель» в меньшинстве не удержал победу над «Монпелье», в матче забито шесть голов

В матче 32-го тура французской Лиги 1 «Марсель» в гостях сыграл вничью с «Монпелье» — 3:3.



Хозяева открыли счёт уже на первой минуте. Гости забили два гола в самой концовке первого тайма — в течение пяти минут, включая добавленные, отличились Аркадиуш Милик и Пап Гуй. «Монпелье» отыгрался сразу после перерыва, а на 62-й минуте «Марсель» остался в меньшинстве после прямой красной карточки Дуйе Чалета-Цару.



Тем не менее вдесятером марсельцы забили третий гол — с передачи Димитри Пайета отличился вышедший на замену Лука Перрен. Но уже на третьей добавленной минуте «Монпелье» ушёл от поражения.



«Марсель», набрав 49 очков, остался на шестом месте таблицы Лиги 1. «Монпелье» с 46 очками располагается на седьмом месте.