Сенсационный разгром — в видеообзоре матча «Уфа» — «Ахмат»

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» переиграла «Ахмат». Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 3:0.
На 13-й минуте счёт открыл Филип Мрзляк. Вячеслав Кротов прорвался по левому флангу и навесил в штрафную, Мориц Бауэр сделал головой скидку во вратарскую — Филип Мрзляк сыграл на опережение и послал мяч в ворота Гиорги Шелии. На 36-й минуте «Уфа» увеличила преимущество в счёте. Олег Иванов вырезал шикарную передачу из глубины, Кротов с правого края влетел в штрафную и прострелил во вратарскую, где защитник грозненцев Уилкер Анхель опередил Комнена Андрича и срезал мяч в свои ворота.
На 54-й минуте «Уфа» довела счёт до разгромного. Бауэр забежал по флангу и навесил в штрафную, Андрич выкатил мяч на набежавшего Неманью Милетича, который хлёстко пробил в касание, и мяч после рикошета от Максима Ненахова влетел в сетку ворот «Ахмата».
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