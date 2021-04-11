Роскошный дальний удар Йевтича — в видеообзоре матча «Ростов» — «Рубин»

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» переиграл «Ростов». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 73-й минуте единственный гол забил Дарко Йевтич. Джордже Деспотович оттёр от мяча Хорена Байрамяна и передал его Йевтичу, который вторым касанием выполнил роскошный удар в верхний дальний угол.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Ассистенты — Алексей Воронцов (Ярославль) и Кирилл Большаков (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).



«Рубин» в 25 матчах набрал 43 очка и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (37) — на девятом месте.