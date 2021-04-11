«Реал» оборвал беспроигрышную серию «Барселоны» в Ла Лиге, составившую 19 матчей
Поражением от «Реала» в матче 31-го тура Ла Лиги оборвалась беспроигрышная серия «Барселоны» в испанском чемпионате.
Серия составила 19 матчей. Последний раз «Барселона» проигрывала в Ла Лиге 5 декабря на выезде «Кадису» 1:2. Также сине-гранатовые не проигрывали во всех турнирах девять встреч подряд.
В составе «Реала» в сегодняшнем «эль класико» отличились Карим Бензема и Тони Кроос. Защитник «Барселоны» Оскар Мингеса сократил разрыв в счёте на 60-й минуте после паса Жорди Альба. В концовке игры был удалён полузащитник мадридцев Каземиро.
«Барселона» опустилась на третье место в чемпионате Испании, имея 65 очков. «Реал» набрал 66 очков и возглавил Примеру. У мадридского «Атлетико» также 66 очков, но сыграно на матч меньше.
«Реал» обыграл «Барселону» и возглавил таблицу Примеры
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