Серхи Роберто: удивило, почему судья сразу решил, что на Брайтвайте не фолили
Защитник «Барселоны» Серхи Роберто прокомментировал матч с «Реалом» и оценил эпизод в конце игры, когда Мартин Брайтвайт упал в штрафной «сливочных», но судья Хесус Хиль Мансано не назначил пенальти.
«Мы боролись до конца встречи. «Реал» играл очень закрыто, особенно в первом тайме. В концовке нам не повезло, мы попали в перекладину. Очень обидно, ничья была бы не худшим результатом для нас. Борьба за титул в Ла Лиге очень плотная. Нам было очень важно победить, однако этого не случилось. Но борьба продолжится до самого конца.
Падение Брайтвайта в конце игры? Вопрос в том, достаточен ли был контакт для падения. Я удивился, почему арбитр сразу сказал, что там ничего не было, и даже не обратился к VAR», – приводит слова Роберто AS.
«Реал» обыграл «Барселону» и возглавил таблицу Примеры
Рекомендуем вам
- 11 апреля 2021
-
01:26
-
00:57
-
00:56
-
00:49
-
00:41
-
00:11
-
00:03
- 10 апреля 2021
-
23:52
-
23:42
-
23:27
-
23:20
-
23:06
-
22:57
-
22:39
-
22:30
-
22:25
-
22:15
-
22:09
-
22:01
-
21:53
-
21:44
-
21:26
-
21:21
-
21:01
-
20:58
-
20:57
-
20:56
-
20:40
-
20:17
-
20:04
-
20:01
-
19:52
-
19:51
-
19:42
-
19:38
Партнерский контент
Рекомендуем вам