Серхи Роберто: удивило, почему судья сразу решил, что на Брайтвайте не фолили

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто прокомментировал матч с «Реалом» и оценил эпизод в конце игры, когда Мартин Брайтвайт упал в штрафной «сливочных», но судья Хесус Хиль Мансано не назначил пенальти.



«Мы боролись до конца встречи. «Реал» играл очень закрыто, особенно в первом тайме. В концовке нам не повезло, мы попали в перекладину. Очень обидно, ничья была бы не худшим результатом для нас. Борьба за титул в Ла Лиге очень плотная. Нам было очень важно победить, однако этого не случилось. Но борьба продолжится до самого конца.



Падение Брайтвайта в конце игры? Вопрос в том, достаточен ли был контакт для падения. Я удивился, почему арбитр сразу сказал, что там ничего не было, и даже не обратился к VAR», – приводит слова Роберто AS.

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