Рональд Куман раскритиковал судейство после поражения «Барселоны» в матче с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман остался недоволен судейством в матче с «Реалом» в чемпионате Испании. Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
«Если вы из Барселоны, то вы сейчас очень недовольны двумя решениями арбитра. Из четырёх добавленных минут он две или три минуты потратил на свою рацию. Также в ворота «Реала» не назначили явный пенальти. Все это видели. Я не понимаю линейного арбитра, который находился в десяти метрах. После падения Мартина должны были назначить пенальти. Судья может не видеть игру, но у нас есть VAR для подобных ситуаций. Лучше не говорить больше. Команда была психологически хороша. Я всегда защищаю свой клуб, и лучше не говорить больше об этом», — приводит слова Кумана Marca.
«Реал» набрал 66 очков и возглавил Примеру. У мадридского «Атлетико» также 66 очков. «Барселона» занимает третье место с 65 очками.
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