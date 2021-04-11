Йевтич праздновал победный гол, болельщицы позировали на камеру. Фото с «Ростов» — «Рубин»

10 апреля на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» переиграл «Ростов». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги матча с «Ростовом» (1:0).



«Матч проходил волнами. То мы владели инициативой, то «Ростов». В первой половине первого тайма у нас было несколько хороших моментов, потом был потрясающий момент у Альмквиста. Во втором тайме игра уже была ровная, каждая команда ждала своего шанса в атаке. Всё решил один эпизод, блестяще исполненный Йевтичем», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».



В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» переиграл «Ростов». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. На 73-й минуте единственный гол забил Дарко Йевтич. Джордже Деспотович оттёр от мяча Хорена Байрамяна и передал его Йевтичу, который вторым касанием выполнил роскошный удар в верхний дальний угол.



Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.