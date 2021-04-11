Баскетболисты поддержали одноклубников, чирлидерши зажигали на трибуне. Фото с ЦСКА — СКА

10 апреля на «ЦСКА-Арене» в Москве в пятом матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина московский ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой СКА в третьем овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).



Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение своих подопечных в пятом матче финала Западной конференции КХЛ со СКА. (2:3, 3ОТ).



«Пропустили две шайбы подряд. Там потеря была, пропустили. Во второй была недоработка в зоне обороны. Это случается, хоккей и состоит из ошибок. Сегодня нас за эти ошибки наказали, тут особо и объяснять нечего. Ошибка в победном голе СКА? Ошибки в основном от усталости и происходят. Ничего страшного, восстановимся.



Изменения в звеньях? Мы проигрывали, нужно было немного встряхнуть команду. Потом уже тоже дёргать постоянно тройки не было смысла, ребята практически два матча сыграли. Сейчас посмотрим, времени достаточно. Пока не готов говорить, каким составом мы пойдём на следующий матч».



Лучшие кадры с матча ЦСКА — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.