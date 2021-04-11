Зидан ответил на недовольство Кумана судейством в матче «Реал» — «Барселона»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на слова наставника «Барселоны» Рональда Кумана, который раскритиковал судейство. В матче 30-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» обыграл «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:1.

«Я чувствую себя очень хорошо. Мы очень хорошо начали. Заслуженная победа, у нас было много шансов забить третий гол». Слова Кумана? Я считаю, что судья не дал свисток, потому что там не было пенальти. Важно то, что ы показали на поле. Нам было тяжело, потому что «Барселона» — великая команда. Нельзя все списать на арбитра», — приводит слова Зидана Marca.

«Реал» набрал 66 очков и возглавил Примеру. У мадридского «Атлетико» также 66 очков. «Барселона» занимает третье место с 65 очками.