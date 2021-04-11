Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» впервые с 1978 года трижды подряд обыграл «Барселону» в Ла Лиге

«Реал» впервые с 1978 года трижды подряд обыграл «Барселону» в Ла Лиге
Футбол / Испания 0

В матче 30-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» переиграл «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:1. В составе победителей отличились Карим Бензема и Тони Кроос. Единственный гол за «Барселону» забил Оскар Мингеза.

Как сообщается в «твиттере» Squawka Football, «Реал» впервые с 1978 года трижды подряд обыграл «Барселону» в Ла Лиге.

«Реал» набрал 66 очков и возглавил Примеру. У мадридского «Атлетико» также 66 очков. «Барселона» занимает третье место с 65 очками.

В матче первого круга на «Камп Ноу», состоявшемся 24 октября 2020 года, «Реал» переиграл сине-гранатовых 3:1. У «сливочных» голы тогда забили Федерико Вальверде, Серхио Рамос и Лука Модрич. У «Барселоны» — Ансу Фати.

«Арбитр Мансано — идеальный 12-й игрок для «Реала». «Барсу» засудили в «класико»?
А ведь о важном назначении рефери узнал только за сутки до матча.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021