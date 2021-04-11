Куман прервал интервью после вопроса о неназначенном пенальти в ворота «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прервал интервью после споров о пенальти в ворота «Реала» в матче чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Карим Бензема и Тони Кроос. Единственный гол за «Барселону» забил Оскар Мингеза.

Куман спросил репортёра, считает ли он, что должно было быть назначено пенальти в ворота «Реала». Когда ему сказали, что решение остается за судьями, тренер сказал: «Если хочешь сесть на забор, сядь на забор»! и прервал интервью.

«Реал» набрал 66 очков и возглавил испанскую Примеру. У мадридского «Атлетико» также 66 очков. «Барселона» занимает третье место с 65 очками.