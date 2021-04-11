Карим Бензема отреагировал на победу «Реала» в матче с «Барселоной»
Нападающий «Реала» Карим Бензема отреагировал на победу в матче чемпионата Испании с «Барселоной». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Карим Бензема и Тони Кроос. Единственный гол за «Барселону» забил Оскар Мингеза.
«Победа, Хала Мадрид», — написал Бензема в своём «инстаграме».
«Реал» набрал 66 очков и возглавил Примеру. У мадридского «Атлетико» также 66 очков. «Барселона» занимает третье место с 65 очками.
В матче первого круга на «Камп Ноу», состоявшемся 24 октября 2020 года, «Реал» переиграл сине-гранатовых 3:1. У «сливочных» голы тогда забили Федерико Вальверде, Серхио Рамос и Лука Модрич. У «Барселоны» — Ансу Фати.
Голы «Реала» — шедевр Бензема и везение. А во втором тайме «Барселона» заслужила ничью
Матч, в котором всё менялось каждые пять минут.
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