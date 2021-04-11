Зинченко написал пост после сенсационного поражения «Манчестер Сити» в матче с «Лидсом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко отреагировал на поражение команды в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Лидс Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась победой гостей со счётом 2:1. В составе победителей дубль оформил Стюарт Даллас. Единственный гол за «горожан» забил Феррен Торрес. При этом, «Манчестер Сити» весь второй тайм играл в большинстве.

«Не наш день. Но мы придём в норму! Давайте сосредоточимся на следующем!» — написал Зинченко в своём «инстаграме».

Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Лидс Юнайтед» в АПЛ.

«Лидс Юнайтед» набрал 45 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Манчестер Сити» (74) — на первом месте.