Кессье повторил достижение Кака за «Милан», установленное в сезоне-2008/2009

Вчера, 10 апреля, в Парме на стадионе «Эннио Тардини» состоялся матч 30-го тура чемпионата Италии, в котором «Парма» принимала на своём поле «Милан». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Как сообщает Opta Paolo в «Твиттере», 24-летний ивуарийский хавбек «Милана» Франк Кессье стал первым полузащитником россонери, начиная с сезона-2008/2009, которому удалось забить не менее 10 голов в первых 30 матчах сезона Серии А. Последним полузащитником «Милана», которому покорилось это достижение, стал известный бразилец Кака.

В текущем сезоне Франк Кессье принял участие в 42 встречах за «Милан» во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 11 голами и 5 результативными передачами. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2022 года.