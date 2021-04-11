Йевтич: три левши в центре поля у «Рубина» – это довольно необычно

Полузащитник казанского «Рубина» Дарко Йевтич, ставший автором победного гола в матче 25-го тура РПЛ против «Ростова», ответил на вопрос, как ему играется в центре поля вместе с ещё двумя левоногими футболистами — Леоном Мусаевым и Оливером Абильдгором.
«Да, это довольно необычно. Не так много левшей в футболе, а здесь нас сразу трое в центре поля. Я не вижу в этом проблемы, думаю, у нас достаточно квалификации. К тому же, Ин Бом вернулся в строй. У нас высокая конкуренция на этой позиции. Самое главное, что все игроки стараются на своих позициях, выдают свой максимум, чтобы выигрывать матчи», — приводит слова Йевтича официальный сайт «Рубина».
Швейцарец Йевтич присоединился к «Рубину» в январе 2020 года. В этом сезоне в РПЛ сыграл в 20 матчах, забил два гола и отдал две результативные передачи.
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