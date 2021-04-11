Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч Серии А с «Аталантой»

«Фиорентина» опубликовала заявку на матч 30-го тура итальянской Серии А с «Аталантой». В список, состоящий из 23 футболистов, не попал российский нападающий Александр Кокорин.



Заявка «Фиорентины»: Терраччиано, Дронговский, Росати, Венути, Баррека, Бираги, Бонавентура, Касерес, Кальехон, Кастровилли, Амрабат, Эйссерик, Куаме, Малку, Миленкович, Мартинес Куарта, Монтьель, Мунтяну, Макси Оливера, Пеццелла, Понси, Валеро Борха, Влахович.



Матч 30-го тура чемпионата Италии сезона-2020/2021 «Фиорентина» — «Аталанта» состоится сегодня, 11 апреля, на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Начало встречи — в 21:45 мск. «Фиорентина» в 29 матчах набрала 30 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» (58) — на 4-м месте.