Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч Серии А с «Аталантой»
«Фиорентина» опубликовала заявку на матч 30-го тура итальянской Серии А с «Аталантой». В список, состоящий из 23 футболистов, не попал российский нападающий Александр Кокорин.
Заявка «Фиорентины»: Терраччиано, Дронговский, Росати, Венути, Баррека, Бираги, Бонавентура, Касерес, Кальехон, Кастровилли, Амрабат, Эйссерик, Куаме, Малку, Миленкович, Мартинес Куарта, Монтьель, Мунтяну, Макси Оливера, Пеццелла, Понси, Валеро Борха, Влахович.
Матч 30-го тура чемпионата Италии сезона-2020/2021 «Фиорентина» — «Аталанта» состоится сегодня, 11 апреля, на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Начало встречи — в 21:45 мск. «Фиорентина» в 29 матчах набрала 30 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» (58) — на 4-м месте.
Рекомендуем вам
- 11 апреля 2021
-
10:36
-
10:32
-
10:17
-
10:10
-
09:58
-
09:55
-
09:47
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:18
-
09:15
-
09:00
-
07:05
-
04:10
-
03:50
-
03:29
-
03:12
-
02:52
-
02:29
-
02:04
-
01:45
-
01:26
-
00:57
-
00:56
-
00:49
-
00:41
-
00:11
-
00:03
- 10 апреля 2021
-
23:52
-
23:42
-
23:27
-
23:20
-
23:06
-
22:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам